В России собрались выпустить серию монет «Слуга народа» к инаугурации Зеленского

К инаугурации Владимира Зеленского в России выпустят серебряную монету с его изображением, серия под названием «Слуга народа» будет состоять из 25 экземпляров, сообщила пресс-служба российской компании «Арт-Грани».

«Мастера... приступили к выпуску медальной монеты из серебра весом один килограмм с изображением избранного президента Украины Владимира Зеленского», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

По задумке авторов, монета должна символизировать надежды на улучшение отношений России и Украины.

На аверсе монеты поместят барельеф Владимира Зеленского в обрамлении надписей «Слуга народа» и «Владимир Зеленский». На реверсе изобразят герб Украины и дату его победы на выборах. Там же расположена надпись «Президент Украины».

Серия ограничится 25 экземплярами.

«В нашей компании существует традиция – увековечивать в металле важные события и выдающихся людей истории и современности. Несколько лет назад мы запустили проект под названием «Мировые лидеры», посвященный главам государств. В послужном списке – монета с барельефом Владимира Владимировича Путина, изделия, посвященные президентам Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и других республик. Запечатлели также инаугурацию президента США Дональда Трампа в 2017 году», – рассказал гендиректор компании Владимир Васюхин.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одерживает победу над Петром Порошенко с 73,21% голосов.