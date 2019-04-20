В России создали способный вести разведку в радиусе 100 км дрон

В России разработали новый беспилотный летательный аппарат, который может вести разведку объектов в радиусе 100 километров, об этом заявил начальник Военно-воздушной академии имени Жуковского генерал-полковник Геннадий Зибров.

«Есть беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, нами созданный. Есть станция радиоразведки, которая крепится на этот вертолет и выполняет соответствующие задачи. Этот образец уже выходит на испытания, и я уверен, что до конца года мы передадим его в серийное производство», – сказал Зибров в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

По его словам, этот БЛА был создан при непосредственном участии курсантов академии. Генерал-полковник отметил, что аппарат способен вести разведку на высоте 4,5 километров, а его радиус действия достигает 100 километров.

В марте сообщалось, что первый полет российского ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» компании «Сухой» пройдет в 2019 году.