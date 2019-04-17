Тимошенко назвала победу Зеленского объективной реальностью

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к украинцам с призывом отвлечься от политической борьбы и признать победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

«Нам надо повернуть с политической линии. Прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни и больше не задаваться вопросом, за кого голосовать в следующем туре. Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность. И нужно уже думать, как жить с этим дальше», – сказала Тимошенко в своем обращении в Facebook.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.

Во вторник команды кандидатов в президенты Украины заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» относительно дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля.

Ранее Зеленский раскритиковал штаб Порошенко из-за новых требований по организации дебатов на киевском стадионе «Олимпийский».

Штаб Порошенко попросил ЦИК изменить положение о дебатах.