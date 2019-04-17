Штаб Порошенко попросил ЦИК изменить положение о дебатах

Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко обратился в ЦИК с просьбой изменить положение о дебатах кандидатов в президенты Украины, сообщил спикер штаба Олег Медведев.

Как передает ТАСС, по словам спикера, постановление ЦИК регламентирует проведение теледебатов только на «Общественном ТВ» в прямом эфире, поэтому для их проведения на стадионе «Олимпийском» нужно изменить положение о дебатах.

«Мы считаем, что за основу проведения дебатов на НСК «Олимпийский» необходимо взять порядок проведения дебатов на Общественном телевидении, который утвержден постановлением ЦИК», – заявил Медведев.

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По его словам, регламент предусматривает по пять минут на вступительное слово от каждого из кандидатов, а порядок выступлений определяется жеребьевкой.

Отмечается, что согласно закону «О выборах президента Украины» предвыборные дебаты проводятся только в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Сам национальный вещатель заявил о готовности транслировать дебаты со стадиона, если в законодательство внесут соответствующие изменения.

Вместе с тем спикер штаба Порошенко заявил об опасениях срыва дебатов командой Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Медведев заявил, что оппонент Порошенко подготовил фан-зону рядом со сценой, вход в которую будет осуществляться по бесплатным билетам, но сайт, через который распространяются билеты, начал выдавать ошибку при регистрации.

«Я пытался зарегистрироваться и получить билет, это не получилось. Это создает определенные подозрения, что таким образом в фан-зоне намерены сформировать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться срывать дискуссию», – сказал Медведев.

По словам представителя штаба Порошенко, команда президента организует регистрацию своих сторонников на дебаты в Facebook.

Во вторник команды кандидатов в президенты Украины заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» относительно дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля.

Ранее Зеленский раскритиковал штаб Порошенко из-за новых требований по организации дебатов на киевском стадионе «Олимпийский».

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