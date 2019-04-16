Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили

Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, сообщил официальный представитель корпуса пожарных Парижа Габриэль Плюс.

Плюс сообщил, что «нам удалось полностью потушить пожар», передает ТАСС.

Тем не менее, пожарные останутся на месте инцидента в течение всего дня на случай скрытых очагов огня.

Ранее власти Франции оценили состояние Нотр-Дам-де-Пари после пожара.

Напомним, здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа; их планируют отправить в Лувр.

Во вторник появились видео из собора после пожара.

Западные СМИ назвали пожар в соборе Парижской Богоматери ударом по французской столице и по всему, что она представляет. Тем временем на Украине посмеялись над трагедией, а телеведущая Ксения Собчак нашла в ситуации положительные стороны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что потеряно и что удалось спасти при пожаре в соборе Парижской Богоматери.