В Германии системы С-400 назвали кошмаром для НАТО

Взгляд
13 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 08:15  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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Кто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»

Президент Сиси в гостях у Дональда ТрампаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Идея создания «арабского НАТО», широко разрекламированная два года назад, окончательно приказала долго жить. После завершения визита в США президента Сиси стало известно, что Египет официально уведомил Вашингтон о своем отказе участвовать в новом военном альянсе. Почему Каир принял такое решение, как это связано с Россией и какие последствия будет иметь? Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

Западная пресса предрекает, что Ассанжа экстрадируют в ШтатыФото: Tolga Akmen/ZUMA/Global Look Press
Арест Джулиана Ассанжа стал полной неожиданностью и для европейской прессы, и для властей тех стран, которые, казалось бы, в этом прямо заинтересованы – Швеции и США. Прогнозы его дальнейшей судьбы в мировых СМИ разнятся, как и оценки личности Ассанжа. Но интересно другое: наконец-то выяснилось, по какой причине основатель Wikileaks попал в руки британской полиции. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Российское оружие смазывает шестеренки суданской драмы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Основной нерв суданской политики – насильственная исламизация и арабизация негритянских частей страны. На этой ниве отличились все руководители Судана. И все потерпели фиаско. В этом есть и историческая обреченность. Подробности...
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    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

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      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
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      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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            В Германии системы С-400 назвали кошмаром для НАТО

               13 апреля 2019, 06:58
            Фото: vk.com/mil
            Текст: Антон Никитин

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            Немецкий журналист Гернот Крампер в своей статье для издания Stern заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются «бестселлером», одной из самых мощных систем ПВО в мире и «кошмаром» для НАТО.

            Автор статьи отмечает впечатляющие характеристики С-400 в обнаружении цели и в радиусе действия, обращая внимание, что С-400 представляют опасность и для самолетов-невидимок, передает РИА «Новости».

            «С-400 считается более продвинутой, нежели система Patriot, и к тому же стоит почти в два раза дешевле», – указывает Крампер, отмечая, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов оказалась для Турции более выгодной, чем американских.

            «Для Москвы эта система – бестселлер, а для НАТО – кошмар», – подчеркивает автор статьи.

            Напомним, в среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 могут начаться до июля 2019 года. Более того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что Анкара и Москва могут заключить еще одну сделку по поставкам ЗРС С-400, если США откажут Турции в поставке зенитных ракетных комплексов Patriot.

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