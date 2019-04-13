В Германии системы С-400 назвали кошмаром для НАТО

Немецкий журналист Гернот Крампер в своей статье для издания Stern заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются «бестселлером», одной из самых мощных систем ПВО в мире и «кошмаром» для НАТО.

Автор статьи отмечает впечатляющие характеристики С-400 в обнаружении цели и в радиусе действия, обращая внимание, что С-400 представляют опасность и для самолетов-невидимок, передает РИА «Новости».

«С-400 считается более продвинутой, нежели система Patriot, и к тому же стоит почти в два раза дешевле», – указывает Крампер, отмечая, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов оказалась для Турции более выгодной, чем американских.

«Для Москвы эта система – бестселлер, а для НАТО – кошмар», – подчеркивает автор статьи.

Напомним, в среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 могут начаться до июля 2019 года. Более того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что Анкара и Москва могут заключить еще одну сделку по поставкам ЗРС С-400, если США откажут Турции в поставке зенитных ракетных комплексов Patriot.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД