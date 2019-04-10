На борту МКС начали выращивать ряску

Российские космонавты проводят очередной эксперимент по выращиванию растений на борту Международной космической станции (МКС), рассказала ученый секретарь Института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских.

Объектом для исследования стала ряска – маленькие многолетние растения, которые плавают на поверхности воды. Эксперимент показывает, что растение ведет себя так же, как на Земле, передает РИА Новости.

«В пятницу российские космонавты в модуле «Рассвет» установили аппаратуру для проведения образовательного биологического эксперимента «Ряска». Ряска является достаточно интересным объектом для исследования с точки зрения биологических систем жизнеобеспечения, потому что она растет быстро и может быть использована в пищу животными и человеком», – сказала Левинских.

На борту МКС находится специальное устройство «Фаза», где расположены три сосуда с водой, воздухом и ряской. В рамках исследования школьники наблюдают за поведением растения и изучают, как на него влияет невесомость. Дети параллельно выращивают ряску на Земле.

«Детей интересует, будет ли ряска на МКС так же находиться на поверхности воды, как в прудах на Земле, или полностью погрузится в воду», – сказала ученый.

Первые результаты говорят о том, что растение на станции МКС находится на поверхности воды. Для имитации солнечных лучей была специально установлена светодиодная система локального освещения. По словам Левинских, эксперимент продлиться 10 дней. Дальше планируется провести эксперимент «Фототропизм», где школьники смогут изучить реакцию растений на разный свет: белый, красный и синий.

На сегодняшний день на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн МакКлейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

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