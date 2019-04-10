На борту МКС начали выращивать ряску

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10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:03  |  vz.ru
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
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Скандинавы приехали в Петербург мириться с Путиным

Стефан Лёвен и Эрна Сульберг впервые увидели Владимира ПутинаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Европа окончательно сняла отношения с Россией с политической паузы. Таков главный, хотя формально и побочный результат Международного арктического форума в Санкт-Петербурге. Участие в нем премьер-министров Швеции и Норвегии означает коренное изменение позиций этих стран по поводу сотрудничества с Москвой. Подробности...
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Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
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Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

Андрей Бабицкий, журналист
Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...

30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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            На борту МКС начали выращивать ряску

            10 апреля 2019, 08:45

            Текст: Евгения Шестак

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            Российские космонавты проводят очередной эксперимент по выращиванию растений на борту Международной космической станции (МКС), рассказала ученый секретарь Института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских.

            Объектом для исследования стала ряска – маленькие многолетние растения, которые плавают на поверхности воды. Эксперимент показывает, что растение ведет себя так же, как на Земле, передает РИА Новости.

            «В пятницу российские космонавты в модуле «Рассвет» установили аппаратуру для проведения образовательного биологического эксперимента «Ряска». Ряска является достаточно интересным объектом для исследования с точки зрения биологических систем жизнеобеспечения, потому что она растет быстро и может быть использована в пищу животными и человеком», – сказала Левинских.

            На борту МКС находится специальное устройство «Фаза», где расположены три сосуда с водой, воздухом и ряской. В рамках исследования школьники наблюдают за поведением растения и изучают, как на него влияет невесомость. Дети параллельно выращивают ряску на Земле.

            «Детей интересует, будет ли ряска на МКС так же находиться на поверхности воды, как в прудах на Земле, или полностью погрузится в воду», – сказала ученый.

            Первые результаты говорят о том, что растение на станции МКС находится на поверхности воды. Для имитации солнечных лучей была специально установлена светодиодная система локального освещения. По словам Левинских, эксперимент продлиться 10 дней. Дальше планируется провести эксперимент «Фототропизм», где школьники смогут изучить реакцию растений на разный свет: белый, красный и синий.

            На сегодняшний день на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн МакКлейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

            Ранее в Роскосмосе заявили о новом формате реализации космической программы на МКС, куда будут включены военно-прикладные, научные, технологические и коммерческие эксперименты.

            Астронавты США впечатлены рекордно быстрой доставкойф Россией грузов на МКС.


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