Роскосмос предложил проводить на МКС военные эксперименты

Госкорпорация Роскосмос заявила о новом формате реализации космической программы на МКС, куда будут включены военно-прикладные, научные, технологические и коммерческие эксперименты.

Реструктуризацию экспериментов проведут с целью повышения эффективности использования российских модулей на МКС, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что при разработке программы все эксперименты оценят на предмет их актуальности, значимости и возможности реализации до 2024 года.

Ранее Роскомос заявил о намерении сократить время подготовки к проведению экспериментов на орбите.