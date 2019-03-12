Роскосмос решил проверить научную ценность планируемых на МКС экспериментов

Госкорпорация Роскосмос намерена проверить на актуальность российские научные эксперименты на МКС и сократить в несколько раз сроки подготовки к их проведению на орбите, сообщил советник гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина по науке Александр Блошенко.

Блошенко сообщил, что в данный момент в Роскосмосе «готовится предложение по усовершенствованию форматов постановки и проведения научных экспериментов на борту российского сегмента МКС», передает РИА «Новости».

В первую очередь будет проведен «анализ запланированных и предлагающихся для проведения на МКС исследований», которые «должны подтвердить свою актуальность не на момент внесения (...) на рассмотрение и утверждение, а к моменту предполагаемого проведения».

Отмечается, что некоторые из ранее запланированных экспериментов «могут быть преобразованы в более современный формат».

По словам Блошенко, ни Роскосмос, ни заказчиков экспериментов не устраивают длительные сроки подготовки, так как за это время исследования могут потерять научную актуальность, а техническая реализация может уже не отвечать современным критериям.

«Ситуация, когда от момента прихода в Роскосмос с идеей эксперимента до факта его проведения может проходить до 10 лет, это, конечно, ни в какие рамки не укладывается. Мы предлагаем сократить сроки до максимально сжатых», – добавил он.

С этой целью планируется разработать новый формат подготовки экспериментов на российском сегменте МКС. По критериям сроков в Роскосмосе ориентируются на эксперимент по биопечати в космосе, на реализацию которого ушло полтора года.

«Это уже что-то близкое к срокам, соответствующим здравому смыслу», – отметил Блошенко.

Кроме того, нововведения необходимы для привлечения частных компаний, как российских, так и зарубежных. Для упрощения их работы планируется не только сократить сроки, но и снизить количество барьеров.

К примеру, пока научное оборудование для экспериментов на МКС могут производить только специализированные организации, имеющие лицензию и военных представителей. Для коммерсантов прохождение этапа военной приемки планируется исключить.

«Когда эксперимент проводится специально за бюджетный счет, это понятно, но если к нам приходит частный заказчик, то в этом случае военная приемка не нужна. Выполнение требований безопасности при этом никто не отменял. Все равно заказчик эксперимента должен будет получить все необходимые заключения от РКК «Энергии», ЦНИИмаш и Института медико-биологических проблем РАН», – добавил Блошенко.

Ранее стало известно, что Россия и США изменили эксперименты на МКС ради освоения Луны.