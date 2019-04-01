В Иране назвали преимущества российских танков

Иранские аналитики рассказали, почему российские танки так популярны и востребованы на мировом рынке.

Иранское издание Khorasan выпустило аналитический материал, посвященный российским танкам Т-90С, в котором эксперты восхищаются высокими техническими характеристиками боевых машин, передает ИноСМИ.

По мнению аналитиков издания, покупателей привлекает высокая боеспособность и лояльная цена.

«Т-90С имеет небольшие габариты и вес, поэтому он обладает большей маневренностью и скоростью движения даже по труднодоступной местности», – рассказывает эксперт издания.

Кроме того, танк с легкостью преодолевает и водные преграды. Также эксперты выделяют комплекс управляемого артиллерийского вооружения, который позволяет вести стрельбу в движении.

Несомненным плюсом боевой машины является стоимость (около 120 млн рублей), это значительно ниже, чем у зарубежных образцов.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов рассказал журналистам, что Россия поставила Вьетнаму 60 танков Т-90С. Отмечалось, что у двух государств налажено давнее сотрудничество в военной отрасли.

Эффективность танков Т-90С ранее также оценили в США.

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