Россия поставила Вьетнаму 64 танка Т-90С

Россия завершила поставку по контракту Вьетнаму танков Т-90С, всего передано больше 60 боевых машин, заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.

Петухов сообщил, что «контракт на поставку во Вьетнам танков Т-90 выполнен, бронетехника передана нашим вьетнамским партнерам», передает «Интерфакс».

Контракт предполагал поставку 64 танков Т-90С.

Отмечается, что Михаил Петухов возглавляет российскую делегацию на оборонной выставке «ЛИМА – 2019» в Малайзии.

Т-90С – модификация современного российского основного боевого танка Т-90. Считается одним из самых востребованных танков на рынке вооружений.

Машина успешно эксплуатируется в армиях Индии, Алжира, Азербайджана и других стран.

Ранее в США оценили эффективность танков Т-90С.