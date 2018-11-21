В США оценили эффективность танков Т-90С

В мире танков, где набирают популярность все более дорогие «навороты», российский Т-90С остается актуальным благодаря экономически эффективному сочетанию огневой мощи, управляемости и долговечности, пишет американский журнал The National Interest.

Т-90, представленный «Уралвагонзаводом» в 1992 году, быстро стал главным танком Сухопутных войск России. И хотя российская армия приостановила заказы Т-90 в 2011 году, Москва продолжает поставлять за рубеж его экспортный вариант – Т-90С, передает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest.

Автор статьи отмечает, что в Т-90 российские инженеры объединили лучшие наработки танков Т-72 и Т-80, при этом стоимость машины составила около половины от цены производства M1 Abrams. Таким образом, танк Т-90 ознаменовал собой выигрышную стратегию России в деле привлечения мировых импортеров вооружения, которые отдают предпочтение экономически эффективной и функциональной боевой машине, констатировал автор.

Он назвал Т-90С одним из бестселлеров в сфере экспорта вооружений за последнее десятилетие, отмечая, что даже Ирак согласился закупить более 30 танков Т-90С для замены более дорогих M1 Abrams. Отдельно отмечается, что преемник Т-90С, заметно более мощный и более дорогой Т-90МС, предлагается Россией в качестве дополнения к своему предшественнику, а не в качестве его замены, пишет издание. Таким образом, Москва стремится занять различные сегменты рынка тяжелой бронетехники.

Хотя ни один из видов вооружения не может всегда сохранять свою актуальность, благодаря своей рациональной конструкции Т-90С оказался удивительно устойчивым на мировом рынке оружия, заключает автор статьи.

Ранее The National Interest уже сообщал, что в ближневосточных конфликтах российские танки Т-90 проявили себя лучше американских и немецких.

Т-90 – российский основной боевой танк, разработанный «Уралвагонзаводом» в начале 1990-х годов. В период с 2001 по 2010 год Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.