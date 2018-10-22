В США признали танки Т-90 лучшими на Ближнем Востоке

В ближневосточных конфликтах российские танки Т-90 проявили себя лучше американских и немецких, выяснили эксперты журнала National Interest.

Конфликты на Ближнем Востоке выявили слабые места американских и немецких танков, передает РИА «Новости» со ссылкой на авторскую статью специалиста по конфликтам Университета Джорджтауна Себастьена Робина.

По его словам, в 2014 году иракская армия не смогла при помощи американских танков M1 Abrams предотвратить захват террористами Мосула. Они были отбиты и повернуты против армии.

Большое число танков M1 саудовских вооруженных сил смогли подбить хуситы в Йемене.

Также, отметил он, находящиеся на вооружении у Турции американские танки M60 Patton и «Сабра» и немецкие танки «Леопард-2» не смогли выстоять перед курдскими боевиками и террористами ИГ*.

«Единственным исключением в череде всеобщего подрыва репутации являются российские танки Т-90», – пишет Робин.

Он напомнил о появившейся в 2016 году видеозаписи, на которой Т-90 отражает американскую противотанковую ракету типа TOW в Алеппо.

«Когда дым рассеялся, стало очевидным, что система динамической защиты «Контакт-5» танка обезвредила кумулятивную боевую часть ракеты TOW, минимизировав ущерб», – отметил он.

В октябре в Сети было опубликовано видео испытаний танка Т-90 на Уралвагонзаводе, где его погрузили в воду на 20 минут, чтобы проверить машину на предмет течи.

В июне в соцсетях появилось видео, на котором принадлежащий сирийской правительственной армии российский танк Т-90А обстреливает позиции боевиков.