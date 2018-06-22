Опубликовано видео работы Т-90 по боевикам в Сирии

В соцсетях появилось видео, на котором принадлежащий сирийской правительственной армии российский танк Т-90А обстреливает позиции боевиков.

Сирийская армия наступает на боевиков в провинции Дараа, сообщает Telegram-канал Directorate 4. Видеоролик работы российского танка снят в районе Ладжат.

В среду СМИ сообщали, что после нескольких часов ожесточенных боев в провинции Дараа боевики группировок «Южного фронта» оказались в осаде. Сирийская правительственная армия продвинулась на несколько километров и нанесла несколько поражений боевикам на северо-востоке провинции.

Ранее Госдеп США выступил с предупреждением в адрес России и Сирии, отметив, что правительственная армия должна отказаться от ведения боевых действий в Дараа и Кунейтре.