«Уралвагонзавод» показал испытание танка Т-90 «утоплением»

В Сети опубликовано видео испытаний танка Т-90 на «Уралвагонзаводе», где его погрузили в воду на 20 минут, чтобы проверить машину на предмет течи.

Испытаниям подвергли случайную машину из серии. Т-90C «утопили» в бассейне, внутрь отправили друг за другом троих человек, которые обследовали танк на предмет течи. Если в танк попадает не более 100 литров воды за 20 минут, тест считается пройденным.

Видео опубликовано на канале «РИА Новый день».

Ранее сообщалось, что конфликты на Ближнем Востоке раскрыли уязвимость основных западных танков, в том числе Т-90.