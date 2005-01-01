Эксперты рассказали о выявленной в Сирии уязвимости российских Т-90

Последние конфликты на Ближнем Востоке раскрыли уязвимость основных западных танков, исключением не стал и российский Т-90А, сообщает The National Interest.

Повстанцы научились устраивать ловушки на лучшие западные танки, используя дальнобойные противотанковые снаряды, запущенные с расстояния нескольких миль, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на The National Interest.

Издание напоминает, что иракские М1 «Абрамсы» не только не сумели предотвратить захват Мосула в 2014, но и оказались захвачены, а в Йемене множество саудовских М1 уничтожили повстанцы-хуситы. Турция в столкновениях с курдами и боевиками ИГИЛ* потеряла несколько М60 «Паттонов» и модифицированных М60Т «Сабра», потом перешла на немецкие «Леопарды-2А4», большая часть которых была в течение нескольких дней уничтожена.

«Единственным исключением в череде разрушенных репутаций стал российский танк Т-90А», – отмечает издание. Отмечается, что хотя основные западные танки превосходят Т-90А своей огневой мощью, у него есть ряд защитных систем, эффективных против противотанковых снарядов, которых лишено большинство «Абрамсов» и «Леопардов-2». К примеру, это излучатели, призванные сбивать систему лазерного наведения на ракетах или реактивная броня «Контакт-5», взрывающаяся перед ударом снаряда, чтобы сбить его боеголовку и добавить на его пути дополнительные препятствия.

Однако это не гарантирует защиту от дальнобойных противотанковых снарядов. Якуб Яновский, который опубликовал огромный архив с видеозаписями применения противотанковых снарядов, говорит об уничтожении пяти или шести из 30 поставленных сирийской армии Т-90А за 2016 и 2017 годы. Состояние еще четырех попавших под удар танков неизвестно.

Кроме того, повстанцы альянса HTS захватили два Т-90 и применили их в бою, еще один был захвачен ИГИЛ в ноябре 2017. В июне 2016 еще один Т-90 был выведен из строя при помощи TOW-2. Например, на видео, снятом 14 июня 2016 в Алеппо, видно как ракета попадает в боковую или тыловую броню Т-90, танк взорвался, но продолжил катиться в укрытие.

Отмечается, что одним из недостатков российских танков является расположение амуниции посреди танка, рядом с экипажем, а не в отдельном хранилище.

Яновский сказал, что не знает случаев, когда Т-90 был бы уничтожен оружием ближнего боя, хотя он редко используется в ближнем бою. По его мнению, потери Т-90 отчасти связаны с «излишней самоуверенностью и плохой координацией с пехотой, присущими САА».

Яновский отметил, что сирийскому режиму повезло, что повстанцы не получили дальнобойных противотанковых ракет, наносящих удар сверху, которые могли бы стать «надежным средством для уничтожения Т-90». Например, это ракеты «Джавелин» и TOW-2B.

«На мой взгляд, большой проблемой Т-90 (и большинства остальных современных танков) является полное отсутствие системы активной защиты, сбивающей ракеты – в идеале, она должна обладать 360-градусным покрытием, однако минимумом являются 270 градусов. Без такой системы танк уязвим не только для дешевых гранатометных снарядов в условиях городского боя, но и для управляемых противотанковых ракет, выпущенных под неожиданным углом», – сказал он.

Издание заключает, что потери в Сирии показали: любой танк уязвим на поле боя, где присутствует множество дальнобойных противотанковых ракет.