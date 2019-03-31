Депутат Госдумы рассказал о реакции крымчан на выборы президента Украины

Массового оттока жителей Крыма на Украину для голосования на выборах нет, даже имеющие украинское гражданство крымчане ассоциируют себя с Россией, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Киев захлебнулся в своих эмоциях, ожидая толпы крымчан, которые захотят проголосовать на выборах. Оперативная сводка с границы показывает, что никакого массового потока крымчан на Украину нет», – передает его слова РИА «Новости».

Белик заметил, что крымчане являются гражданами России и давно не ассоциируют себя с Украиной, поэтому среди жителей Крыма «нет желающих поддерживать украинских кандидатов».

Пункты пропуска на границе работают в штатном режиме, хотя ранее сообщалось, что граница Крыма с Украиной усилена.

Украинцы, живущие на территории России, не могут проголосовать на выборах президента – это можно сделать, только специально ради этого приехав на Украину.