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    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    10 комментариев
    18 июня 2025, 16:12 • Новости дня

    Путин на ПМЭФ обсудил с правительством меры по развитию экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин в рамках начала работы ПМЭФ уделил особое внимание вопросам повышения качества жизни граждан и совершенствованию социальной сферы России.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург и провел совещание по экономическим вопросам в рамках ПМЭФ, передает Telegram-канал Кремля. Он подчеркнул, что повышение качества жизни, развитие систем образования и здравоохранения, улучшение городов и поселков, а также решение экологических задач остаются главными приоритетами для страны.

    Путин отметил необходимость постоянной оценки макроэкономических тенденций, учета внешних вызовов и анализа ситуации на мировых рынках.

    «Очевидно, что для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках», – заявил президент.

    Он добавил, что сейчас важно обсудить возможные законодательные новации и меры для корректировки и усиления экономического курса, а также развитие социальной сферы, регионов и страны в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где запланированы переговоры с иностранными лидерами.

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин открыл работу форума. Спикеры на рабочей сессии обсудили новую платформу глобального роста.

    16 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин поздравил «Артек» со 100-летием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин Владимир Путин в поздравительном обращении к столетию «Артека» отметил, что за последние годы центр стал современной и ориентированной на будущее площадкой для школьников.

    Кремль в Telegram-канале опубликовал видеообращение Путина в честь 100-летия Международного детского центра «Артек». В послании глава государства подчеркнул историческую значимость лагеря для страны. «Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы», – заявил Путин.

    Президент отметил, что за последнее время «Артек» преобразился, превратившись в современную площадку для развития и самореализации детей. Путин указал, что центр сохраняет уникальную атмосферу, позволяя каждому ребенку найти занятие по душе.

    Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко по поручению Владмира Путина вручил Международному детскому центру «Артек» Орден Почета.

    В субботу «Артеке» торжественно открыли памятники Людмиле Радыно и Луке Крымскому.

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    16 июня 2025, 00:54 • Новости дня
    Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина

    Монсон счел работу телохранителем Путина трудной из-за необходимости молчать

    Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что не смог бы работать телохранителем президента России Владимира Путина, поскольку на этой должности пришлось бы молчать во время политических обсуждений.

    «Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но, честно говоря, быть его телохранителем – это не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно», – приводит слова Монсона РИА «Новости».

    Он заявил, что способен «защищать и бороться» и что работа телохранителем могла бы оказаться интересной «на один день». Однако постоянно занимать эту должность Монсон не смог бы, так как во время встреч Путина с дипломатами и советниками «пришлось бы просто стоять и молчать».

    «Я очень интересуюсь политикой», – сказал он. По словам бойца, ему интересно не просто находиться рядом, а участвовать в обсуждениях, обмениваться мнениями с иностранными послами и предлагать свои идеи.

    Он заявил, что предпочел бы стать послом или специальным представителем, чтобы говорить от имени страны и сопровождать президента на переговорах.

    «Это была бы работа моей мечты! А вот просто охранять его, молчать и ничего не говорить – для меня это было бы пыткой. Стоял бы рядом и думал: «Пожалуйста, дайте мне сказать хоть слово!» – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    Анонсирован телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

    Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

    Анонсирован телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены в ближайшие дни провести телефонные переговоры.

    О предстоящем телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС. По его словам, переговоры пройдут на этой неделе, их темами станут как двусторонние отношения, так и эскалация ситуации на Ближнем Востоке.

    Ушаков подчеркнул: «Буквально в ближайшие дни, на этой неделе, состоится телефонный разговор нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого, естественно, помимо двухсторонних тем, будут обсуждаться вопросы текущей ситуации на Ближнем Востоке, где Китай и Россия действуют в унисон и координируют позиции друг с другом. И другие вопросы, естественно, будут обсуждаться».

    В воскресенье Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения.

    Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и заявил о важности прямого диалога с ним.

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    16 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой.

    Заявление Дональда Трампа прозвучало на полях саммита G7 в Кананаскисе, передает ТАСС. Американский лидер, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы «большой восьмерки», отметил: «Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка».

    В беседе с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп подчеркнул, что Запад много обсуждает Россию, при этом российский президент Владимир Путин больше не участвует в этих дискуссиях. «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (Путин) более не присутствует за столом переговоров», – добавил глава Белого дома.

    Трамп также отметил, что Путин ведет диалог только с ним, а с другими западными лидерами не разговаривает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» было бы целесообразным и выгодным. Трамп выразил готовность рассмотреть участие президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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    16 июня 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На праздничном приеме в Москве в честь юбилея Победы иностранные лидеры пробовали исключительно напитки российского производства, включая вино из Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе встречи с главой Севастополя Михаилом Развожаевым подчеркнул: «У нас были только российские вина», сообщает РИА «Новости».

    Развожаев добавил, что гостям предложили вино севастопольского терруара «Блан де Неж», выращенное в регионе. Он отметил, что для Севастополя это стало поводом для особой гордости.

    Напомним, Москву по случаю Дня Победы посетили 27 зарубежных лидеров.

    Кроме того, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран решили приехать в Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

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    15 июня 2025, 17:37 • Новости дня
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп открыт к возможности участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Заявление Трампа прозвучало в интервью телеканалу ABC News. По словам американского лидера, он открыт к тому, чтобы президент России Владимир Путин выступил в качестве посредника при урегулировании конфликта.

    Трамп отметил: «Он (Путин) готов. Он позвонил мне в связи с этим. Мы долго об этом разговаривали». Президент США добавил, что Штаты также могут вмешаться в ситуацию, однако на данный момент в конфликт не вовлечены.

    Ранее Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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    15 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения и пожелал успехов
    Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения и пожелал успехов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин направил Си Цзиньпину специальную телеграмму, передает РИА «Новости».

    «Президент Путин сегодня направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой тепло поздравил его с днем рождения. Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», – заявил представитель Кремля.

    Песков подчеркнул, что поздравление адресовано не только как официальному лицу, но и как давнему личному другу российского лидера.

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    17 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о потерях Boeing после ухода с российского рынка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе беседы с главой Ростеха Сергеем Чемезовым отметил ущерб для Boeing из-за разрыва сотрудничества с российским рынком и совместного производства.

    Компания Boeing после ухода с российского рынка понесла значительный ущерб, российский лидер обратил внимание на заморозку совместного предприятия и поинтересовался состоянием титанового производства, передает ТАСС.

    Чемезов уточнил, что предприятие сейчас работает не на полную мощность, основная загрузка приходится на российские авиационные и вертолетные компании. Он отметил, что сотрудничество c Boeing было приостановлено после ухода американской компании, из-за чего объемы производства снизились.

    Президент спросил: «Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?» Глава Ростеха согласился, пояснив, что Boeing вложил в совместное предприятие современное оборудование и участвовал в создании новых производственных мощностей.

    Чемезов добавил, что сторонам удалось совместно разработать пять современных авиационных сплавов, права на которые распределены поровну.

    Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили, что считают маловероятным возвращение иностранных авиапроизводителей в Россию и ставят целью полностью заменить зарубежные самолеты на отечественные к 2030 году.


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    16 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о высоких темпах промышленного производства в Севастополе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Промышленное производство за 2024 год в Севастополе увеличилось более чем на 18%, что заметно выше среднероссийского роста, составившего чуть более 4%, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

    Путин отметил: «Промышленное производство за 2024 год выросло солидно. По стране в целом на четыре с лишним процента, у вас – больше 18 процентов», передает ТАСС.

    Развожаев также доложил президенту о развитии виноделия в регионе, в частности о строительстве нового завода с нуля и значительном приросте инвестиций. «У «Инкермана» тоже 4,2 млрд [рублей]», – отметил Путин.

    Президент поддержал предложение губернатора перераспределить средства на реконструкцию Исторического бульвара и поинтересовался ходом создания культурного кластера в городе. Регулярные встречи главы Севастополя с президентом традиционно посвящены вопросам социально-экономического развития региона.

    В понедельник российский лидер заявил, что на праздничном приеме в Москве в честь юбилея Победы иностранные лидеры пробовали исключительно напитки российского производства, включая вино из Севастополя.

    Ранее Песков анонсировал встречу Путина с Развожаевым.

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    16 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили конфликт Израиля и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    О содержании переговоров между лидерами России и Турции сообщает канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости». В ходе разговора Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг конфликта между Израилем и Ираном, а также двусторонние отношения и другие региональные вопросы.

    Как отметила турецкая сторона, президент Эрдоган подчеркнул, что спираль насилия, начавшаяся после атаки Израиля на Иран, создает угрозу безопасности всего региона. Он отметил, что «беззаконие правительства Нетаньяху является явной угрозой международной системе и что регион не может допустить новой войны».

    Эрдоган сообщил, что Турция с самого начала конфликта сосредоточилась на дипломатических инициативах, направленных на прекращение атак Израиля на Иран. По его словам, «единственный путь решения проблем между Израилем и Ираном – дипломатия, и необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров».

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.

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    16 июня 2025, 13:20 • Новости дня
    Песков: Путин выступит на ПМЭФ 20 июня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 20 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент продолжает готовиться и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, он на этой неделе пройдет в Петербурге. В пятницу глава государства выступит на пленарном заседании», – цитирует Пескова ТАСС.

    ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня.

    Ранее сообщалось, что в ходе ПМЭФ Путин встретится с журналистами зарубежных агентств.

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    17 июня 2025, 18:39 • Новости дня
    Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России посетит Северо-Западный федеральный округ и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где запланированы переговоры с иностранными лидерами, сообщили в Кремле.

    Кремль в Telegram-канале анонсировал, что с 18 по 20 июня Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. В рамках визита Путин примет участие в мероприятиях ПМЭФ, который в этом году пройдет под девизом «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    На среду у главы государства запланировано совещание по экономическим вопросам, встреча с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, а также разговор с руководителями международных информационных агентств.

    В четверг Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, прибывающим с официальным визитом. На встрече планируется обсудить сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым региональным и мировым вопросам. По итогам будет подписан ряд двусторонних документов.

    В пятницу Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Вместе с ним в дискуссии примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, представитель короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

    Ранее сообщалось, что ПМЭФ в 2025 году соберет делегации из более 92 государств и территорий.

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    16 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор у Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник президент Владимир Путин намерен провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кремль в понедельник сообщит дополнительно о том, какой именно международный телефонный разговор произойдет у президента, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Несколькими днями ранее глава российского государства Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    16 июня 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие российско-украинским переговорам, сообщили в Кремле.

    В сообщении на сайте Кремля говорится: «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам».

    Эрдоган в ходе беседы поздравил Путина и граждан России с Днем России, который отмечался 12 июня.

    Лидеры двух стран также уделили внимание вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Отмечается, что президенты провели обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

    Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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    16 июня 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Севастополя Развожаевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен провести в понедельник встречу с главой Севастополя Михаилом Развожаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Развожаев проведет доклад у Путина в Кремле, пояснил Песков, передает ТАСС.

    «Очень важный регион, который находится в приоритете президента. Сегодня будет подробный доклад», – добавил он.

    В начале июня главе государства о ситуации с электроснабжением в регионе докладывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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