В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Путин на ПМЭФ обсудил с правительством меры по развитию экономики
Президент РФ Владимир Путин в рамках начала работы ПМЭФ уделил особое внимание вопросам повышения качества жизни граждан и совершенствованию социальной сферы России.
Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург и провел совещание по экономическим вопросам в рамках ПМЭФ, передает Telegram-канал Кремля. Он подчеркнул, что повышение качества жизни, развитие систем образования и здравоохранения, улучшение городов и поселков, а также решение экологических задач остаются главными приоритетами для страны.
Путин отметил необходимость постоянной оценки макроэкономических тенденций, учета внешних вызовов и анализа ситуации на мировых рынках.
«Очевидно, что для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках», – заявил президент.
Он добавил, что сейчас важно обсудить возможные законодательные новации и меры для корректировки и усиления экономического курса, а также развитие социальной сферы, регионов и страны в целом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, где запланированы переговоры с иностранными лидерами.
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин открыл работу форума. Спикеры на рабочей сессии обсудили новую платформу глобального роста.