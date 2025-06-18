Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.4 комментария
Орешкин открыл работу ПМЭФ
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин открыл работу Петербургского международного экономического форума. В рамках рабочей сессии спикеры обсудили новую платформу глобального роста.
Открытие работы Петербургского международного экономического форума провел Максим Орешкин, говорится на сайте НЦ «Россия».
На сессии «Формируя новую платформу глобального роста» спикеры обсудили ключевые вопросы будущего мировой экономики, в том числе факторы формирования новой экономической волны, роль инновационных технологий и пути повышения человеческого благополучия.
Также участники сессии обсудили, как современные технологии могут стать главным драйвером роста и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. В ходе обсуждения прозвучали предложения по созданию устойчивой долгосрочной платформы для экономического развития и поддержки человеческого капитала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге началась работа Петербургского международного экономического форума, куда с утра начали собираться участники и журналисты.
Участие в ПМЭФ подтвердили представители порядка 140 стран.
Президент России Владимир Путин посетит Северо-Западный федеральный округ и примет участие в форуме, где запланированы переговоры с иностранными лидерами.