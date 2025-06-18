Сенатор напомнила о новых основаниях для блокировки переводов на карты

Сенатор Епифанова напомнила о новых правилах блокировки финансовых операций

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет «Газета.ru», с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда при подозрениях в легализации незаконных доходов или финансировании экстремизма.

Ограничения могут затронуть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными – например, частые мелкие поступления, переводы от разных лиц без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или необычные траты, пояснила сенатор Ольга Епифанова.

Приостановка операций в стандартных случаях будет не больше десяти дней, но может увеличиться до тридцати дней, если блокировка основана на данных иностранных органов. Граждане будут уведомлены о такой приостановке в день блокировки. Причины блокировки Росфинмониторинг обязан разъяснить в течение трех рабочих дней после обращения гражданина.

Для снижения рисков сенатор советует не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить подтверждающие документы и информировать банк о нетипичных действиях. В случае блокировки рекомендуется оперативно предоставлять пояснения или обжаловать решение через Центробанк или суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 30 мая вступил в силу лимит в 100 тыс. рублей на денежные переводы без открытия банковского счета.