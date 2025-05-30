Вступил в силу закон о лимите в 100 тыс. рублей на переводы без счета

Tекст: Вера Басилая

С 30 мая в России установлен лимит в 100 тыс. рублей на сумму перевода без открытия банковского счета при упрощенной идентификации, ранее подобных ограничений не было, передает ТАСС.

Ограничение распространяется на операции, которые проводятся при упрощенной идентификации, например, через электронные кошельки. Закон был принят в мае прошлого года, а вступление нормы в силу было отложено на год для адаптации банковских систем.

Новое правило не касается переводов между счетами клиентов банков, а затрагивает только те операции, где счет не открывается. Ранее переводы при упрощенной идентификации не имели лимитов, что не соответствовало международным стандартам по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

При переводах от 100 тыс. рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте банки теперь обязаны проводить полную идентификацию отправителя средств. При меньших суммах по-прежнему достаточно предоставить паспортные данные, как того требует упрощенная идентификация для переводов от 15 тыс. рублей.

По информации Центробанка, в 2024 году в России было совершено 228 млн переводов без открытия счета на общую сумму 1,89 трлн рублей. Банкам был предоставлен год на перестройку процедур идентификации и внутреннего контроля для выполнения новых требований.

Ранее с 15 мая 2025 года вступил в силу закон, ограничивающий возможности для дропперов – подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных денег.

Мера распространяется только на тех, чьи данные содержатся в базе ЦБ РФ о мошеннических операциях, и теперь они могут переводить себе и другим не более 100 тыс. рублей в месяц.

До этого россияне получили возможность переводить средства по СБП в девять стран мира.