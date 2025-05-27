Госдума одобрила законопроект о наказании для дропперов

Вассерман назвал главную опасность раздельного образования мальчиков и девочек

Tекст: Татьяна Косолапова

«К разделению обучения по полам я отношусь резко отрицательно. Поскольку неоднократно доходили до меня сведения серьезных недостатков такого разделения. Не буду перечислять их все, слишком уж много. Отмечу только один, но достаточно серьезный, на мой взгляд», – говорит Вассерман.



По его словам, если в период полового созревания у подростка нет возможности общения с лицами противоположного пола, то он вынужденно обращает возникшее желание на лиц своего пола. Поэтому, отмечает Вассерман, в английской аристократии среди тех, кто обучался в популярных закрытых учебных заведениях, доля гомосексуалистов (ЛГБТ – организация признана в РФ экстремистской и запрещена), причем как мужчин, так и женщин, в разы больше, чем среди обучавшихся в открытых учебных заведениях и имевших возможность хотя бы вне школы контактировать с лицами противоположного пола. При этом он подчеркивает, что среди тех, кто учился в обычной школе со смешанным обучением, доля гомосексуалистов не превышает естественную. «Она, судя по всей мировой статистике, куда меньше одного человека из двадцати», – рассказывает депутат.

«Кроме того, при совместном обучении появляется возможность знакомиться с особенностями противоположного пола – не столько физиологическими, сколько психологическими. Если вы еще в школе усвоите, что девочки на многое реагируют иначе, чем мальчики, это вам облегчит контакты с ними в будущем», – поясняет Вассерман.

Он отмечает еще один важный момент – девочки и мальчики должны не только учиться вместе, но и по одним учебникам. Не должно быть никаких «женских» и «мужских» предметов. В комитете Госдумы по просвещению уже согласовали решение о создании единых учебников по всем школьным предметам. В Минпросвещении сообщили о начале их подготовки.

«Это снимает еще одну очень любимую сторонниками раздельного обучения тему о том, что должны быть разные предметы преподавания для мужчин и женщин. Чем больше мы их будем разделять, тем меньше будет возможности для взаимопонимания. К слову, мои родители заканчивали раздельные школы, поскольку в послевоенное время эта норма действовала еще лет десять. И при первой же возможности ее отменили, что правильно, судя по опыту родителей. Поэтому лично я, насколько это будет зависеть от меня, буду активно противодействовать любым попыткам снова разделить мужское и женское образование», – заключил Вассерман.

Ранее президент Российской муниципальной академии, член Общественной палаты России Александр Айгистов заявил о необходимости возродить институт благородных девиц в здании Смольного, где сейчас располагается администрация Петербурга. По его словам, Россия нуждается в возрождении системы воспитания девочек в сочетании с развитием духовных и семейных ценностей.