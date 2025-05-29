Володин рассказал о вступающих в силу в июне новых законах

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что один из новых законов направлен на усиление борьбы с кибермошенничеством: теперь банки, государственные операторы связи и маркетплейсы не смогут уведомлять граждан через иностранные мессенджеры.

Также по этому закону коды доступа к сервису «Госуслуги» не будут отправляться во время телефонных разговоров, чтобы минимизировать риск мошенничества.

С 27 июня вступает в силу закон, согласно которому ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением. Это ограничит возможности бизнеса уклоняться от проверок товаров и условий производства.

В тот же день начнет действовать документ, определяющий технологическую политику России. В нем описаны основные задачи и инструменты, а формировать политику будут президент страны, Федеральное Собрание, Правительство, Банк России, Российская академия наук и региональные органы исполнительной власти.

В мае Володин рассказал, что вступили в силу новые законы, предусматривающие ужесточение контроля за иноагентами и повышение штрафов за утечку персональных данных. До этого председатель Госдумы предложил рассмотреть поправки в законодательство о введении уголовной ответственности для дропперов.