В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ожидается встреча президента России Владимира Путина с представителями ведущих зарубежных агентств, включая представителей из недружественных стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов подтвердил: «Будут, да». Об этом сообщает ТАСС.
Мероприятие пройдет вечером в среду в формате «вопросы-ответы». Разговор будет посвящен ключевым вопросам внутренней и внешней политики России, а также главным событиям в мире, о чем ранее проинформировали в Кремле.
Напомним, президент России Владимир Путин открыл официальный визит в Петербург проведением совещания по экономическим вопросам с ключевыми министрами и главой Центробанка.
Накануне Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ.