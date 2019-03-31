Граница Крыма с Украиной усилена

В связи с выборами на Украине усилена охрана крымского участка российско-украинской государственной границы, сообщил источник в силовых структурах полуострова.

«Пограничники перешли на усиленный режим работы», – передает его слова РИА «Новости»

Он пояснил, что решение принято в связи с президентскими выборами на Украине.

Избирательные участки открылись на Украине в 8.00 по московскому времени. За пост президента борются 39 человек. Лидерами голосования считаются Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

При этом в России, где живут более 2 млн украинцев, закрыты все избирательные участки.