На Украине предложили упразднить пост президента

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» хочет отказаться от должности президента и установить парламентскую форму правления в стране.

«Если мы думаем об Украине, о ее будущем, то было бы идеально, чтобы Рада за оставшийся период до парламентских выборов спасла страну, упразднив президентский пост. Ведь эта должность, кроме несчастья, ничего нашей стране не дала. Ни один президент Украины с почетом еще не ушел со своей должности», – заявил глава партии, депутат Верховной рады Вадим Рабинович телеканалу «112 Украина», передает ТАСС.

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Он также добавил, что отказ от должности президента и установление парламентской республики прописаны в программе его партии. «Мы предлагаем упразднить пост президента. Не может от одного человека, от его настроения зависеть огромная страна. Давайте сделаем нормальную парламентскую республику. <...> Не должно быть в стране вечного противостояния президента и Рады. Зачем эти миллиардные траты на разные структуры власти, которые дублируют друг друга?», – задался вопросом Рабинович.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем хочет стать президентом Украины.