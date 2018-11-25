МИД пообещал ответить Австралии на санкции за Керченский инцидент

Министерство иностранных дел России прокомментировало введение Австралией новых санкций против россиян, участвовавших в задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

В ведомстве обратили внимание на то, что задержание совершивших провокацию украинских кораблей российские пограничники осуществили в строгом соответствии «с Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации, а также общепризнанными нормами международного права», говорится на сайте МИД.

«Дублируя аналогичные деструктивные решения США и ЕС, официальная Канберра продолжает в русле пресловутой западной солидарности следовать недальновидному курсу на подрыв двусторонних отношений. Российская сторона не оставит без ответа эту недружественную акцию», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Австралия ввела санкции против семи россиян из-за инцидента, который произошел в ноябре 2018 года с украинскими кораблями в Керченском проливе.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России. Их задержали у Керченского пролива. Президент России Владимир Путин назвал данный инцидент провокацией со стороны украинского лидера Петра Порошенко.