Австралия вводит санкции против россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Власти Австралии решили ввести санкции против семи россиян из-за инцидента, который произошел в ноябре 2018 года с украинскими кораблями в Керченском проливе, сообщил глава австралийского МИД Морис Пейн.

Против граждан России введут финансовые санкции и ограничат им въезд на территорию страны, передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт МИД Австралии.

«Сегодня я объявляю о введении точечных финансовых санкций и запрета на въезд против семи российских граждан из-за их участия в перехвате и захвате украинских военных кораблей, которые пытались пересечь Керченский пролив. Австралия обеспокоена этим эпизодом эскалации напряженности в Азовском море, который имел место в ноябре 2018», – говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России. Их задержали у Керченского пролива. Президент России Владимир Путин назвал данный инцидент провокацией со стороны украинского лидера Петра Порошенко.