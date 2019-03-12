Женщина намеренно сбила на автомобиле следователя в Бурятии

Жительница Бурятии признана виновной в умышленном наезде на следователя; суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно, сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел в августе 2018 года. Женщина, «не желая быть допрошенной в качестве свидетеля по уголовному делу и отказываясь получить повестку о вызове на допрос, совершила наезд на старшего следователя Еравнинского межрайонного следственного отдела (...), ударив его передней частью автомобиля», говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Отмечается, что действия виновной «в момент наезда создавали реальную опасность для жизни и здоровья следователя».

«Приговором суда осужденной назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», – добавили в пресс-службе.

Приговор уже вступил в законную силу.

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