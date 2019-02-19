Подростки избили полицейского в Москве

В Москве подростки напали на лейтенанта полиции, возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Подростки в ходе конфликта на юго-востоке Москвы нанесли побои лейтенанту внутренней службы, инспектору по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД», – сказал собеседник РИА «Новости».

Источник добавил, что при этом ничего похищено не было. Сотруднику правоохранительных органов оказали помощь в госпитале и отпустили.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК («Грабеж»), уточнил собеседник.

Накануне в Москве школьник на спор ударил офицера полиции и попытался скрыться, после чего был задержан вместе с приятелями.

В феврале в Кемеровской области двух подростков обвинили в нападении и применении насилия в отношении сотрудников Росгвардии.