На спор ударивший полицейского школьник задержан в Москве

Московские правоохранители задержали школьника, который на спор ударил офицера полиции на Манежной площади и попытался скрыться, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в выходные. «Командир одной из рот второго Оперативного полка ГУ МВД по Москве находился на Манежной площади в связи с выполнением своих служебных обязанностей. В какой-то момент он почувствовал сильный удар в область спины. Обернувшись, сотрудник полиции увидел своего обидчика, который пытается скрыться, но его задержали коллеги полицейского», – рассказал источник ТАСС.

По подозрению в причастности к данному происшествию задержаны еще двое молодых людей. Все задержанные оказались учениками столичной школы №629, расположенной на Варшавском шоссе.

«Как выяснилось, один из школьников проиграл спор своим друзьям, по условиям которого ему необходимо было ударить полицейского. В итоге проигравший учащийся 11-го класса сделал все согласно договоренности с другими подростками», – сказал источник.

В отношении родителей всех трех школьников составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Кроме того, СК России по Москве начал доследственную проверку по факту применения насилия к полицейскому.