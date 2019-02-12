Подростков обвинили в нападении на сотрудников Росгвардии в Кузбассе

В Кемеровской области следователи предъявили двум подросткам из города Ленинск-Кузнецкий обвинения в нападении и применении насилия в отношении сотрудников Росгвардии, сообщает следственное управление СК по региону.

По версии следствия, 26 января пять сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии прибыли по сигналу тревожной кнопки в одно из кафе Ленинск-Кузнецкого, передает РИА «Новости».

Там правоохранители попытались успокоить 19-летнего местного жителя, который ударил девушку, однако семеро его приятелей стали заступаться за дебошира и устроили потасовку.

В управлении указывают, что компания молодых людей «специально разделила сотрудников вневедомственной охраны по залу: троих оттеснив к входу, одного держали в центре, а еще один сотрудник оказался в углу».

«При этом агрессивно к ним (росгвардейцам – прим. ВЗГЛЯД) настроены были три подростка, которые наносили удары руками, ногами, деревянной битой, предметами мебели, более того, пытались отобрать спецсредства – резиновые палки и завладеть табельным оружием», – отмечают следователи.

Два росгвардейца сделали предупредительные выстрелы в потолок, однако агрессивная компания не отреагировала, а один из подростков стал угрожать силовикам ножом.

«Видя реальную угрозу своей жизни, коллег, а также других посетителей заведения, сотрудник произвел выстрел в его сторону. После чего правоохранителям удалось взять ситуацию под свой контроль и задержать нападавших», – сообщили в СК, добавив, что раненный был госпитализирован.

По ходатайству следователя суд арестовал троих подростков, в том числе получившего ранение; его после лечения поместили в следственный изолятор.

В ходе расследования следователи намерены дать юридическую оценку всем участникам конфликта. Предварительно установлено, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии табельное оружие применили правомерно.

Подростки обвиняются в применении не опасного и опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти. Санкция более тяжкой статьи предусматривает наказание сроком до 10 лет лишения свободы.

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