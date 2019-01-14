Пьяная школьница избила женщину-водителя такси в Перми

В Перми пьяная школьница напала на 50-летнюю женщину-водителя такси, рассказала дочь пострадавшей.

Инцидент произошел 11 января. По словам дочери таксистки, ее мать подвозила трех пьяных девушек, «на вид – примерно десятиклассниц», которые кричали и матерились. Водитель попросила их «быть чуть потише», но одна из пассажирок начала «качать права», пишет «Pro Город».

«Смысл сводился к тому, что ты – таксист, сиди рули и не вякай, мы тебе за это платим деньги», – рассказала дочь пострадавшей.

Тогда водитель предложила девушкам покинуть машину, денег с них она брать не собиралась. Две девушки «молча вышли, а третья никак не унималась» и попросила женщину тоже «выйти из машины».

После того, как водитель покинула автомобиль, пассажирка напала на нее, «стала избивать руками и ногами». Женщина на удары не отвечала, так как противница была несовершеннолетней.

«На что та мелочь сказала, что именно потому, что она уверена в своей безнаказанности, будет избивать маму», – заявила дочь пострадавшей.

Двум другим школьницам не удалось остановить нападавшую, «им от их подружки тоже прилетело». Избиение прекратилось только после того, как пассажирка ударила женщину «в лицо головой», и «проезжавшие очевидцы вышли из машины и успокоили малолетку». Водитель такси «смогла наконец-то сесть в машину и уехать».

Женщина получила ушибы и синяки. Писать заявление в полицию она поначалу отказалась, так как не хотела «испортить только начавшуюся жизнь малолетних хулиганок».

«Я сказала маме: «Если эта гадина кого-нибудь убьет? Ты будешь косвенно в этом виновата, так как спустила с рук нападение на себя». В результате мама, слава богу, согласилась идти в полицию», – сообщила ее дочь.

Напомним, это не единственный случай проявления подростками агрессии за последнее время. Так, ученик старшего класса одной из школ города Сызрань Самарской области ударил учительницу по голове. Преподавательница была госпитализирована, она получила сотрясение мозга.