Старшеклассник отправил учительницу в больницу ударом по голове

Ученик старшего класса одной из школ города Сызрань Самарской области ударил учительницу по голове, женщина попала в больницу, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Источник РИА «Новости» сообщил, что инцидент произошел 10 января после ссоры двух учеников. Учительница заступилась за одного из них, тогда второй – 15-летний юноша – ударил ее по голове.

Преподавательница была госпитализирована с травмой головы.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

В декабре в интернете появилась видеозапись, на которой, предположительно, пьяный преподаватель бьет школьника в классе.