Опубликовано видео нападения пьяного учителя на школьника в Сочи

В интернете опубликована видеозапись, на которой, предположительно, пьяный преподаватель бьет школьника в классе.

Видео опубликовано в группе «Типичный Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

Преподаватель заявил ученику: «Ты кем себя возомнил?». С этими словами мужчина ударил подростка в живот.

«Комсомольская правда» пишет, что учитель Александр Бримжанов приехал в Сочи из Казахстана. В школе, где произошел инцидент, он работал полтора года.

Инцидент произошел 8 декабря на уроке истории. В тот же день учитель был уволен.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала ситуацию с рукоприкладством учителей в российских школах.