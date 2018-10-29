Эксперты объяснили причины «педагогической агрессии»

С начала недели в Сети широкий резонанс получили как минимум три истории о проявлении жестокости учителей по отношению к ученикам. Что это, стремление журналистов и блогеров поддержать внезапно возникшую «хайповую» тему описанием «аналогичных случаев» или градус педагогической агрессии действительно растет? Эксперты поделились с газетой Взгляд своим мнением на этот счет.

Учитель начальных классов школы №37 Комсомольска-на-Амуре несколько раз ударила 9-летнего ученика. Поводом для рукоприкладства стало поведение мальчика – он мешал вести урок. Под Томском педагог ударила ребенка головой об парту, поскольку тот отвлекся почесать ногу. На Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за маленькой дырочки на одежде, назвав девочку приемной дочерью ее родителей.

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член корреспондент РАО Евгений Ямбург заявил газете ВЗГЛЯД, что причин агрессии учителей в адрес школьников в школах множество.

«Это причины медицинские, психологические, культурологические. Это общая огромная беда: сейчас большое количество детей с психоневрологией, учителя перегружены, а когда невротики встречаются с невротиками, начинаются взаимные оскорбления и обвинения. Не оправдывая честь мундира - потому что учитель должен быть учителем - скажу все же, что есть множество причин, почему агрессия нарастает. Все эти истории с выставлением рамок в школах, охраной Росгвардией – это все «хвосты», есть глубинные, многопластовые причины нарастающего невротизма и агрессии всех против всех. Это касается не только отношений учителя с учеником, а всех против всех», – считает Ямбург.

С заслуженным учителем России согласен кандидат психологических наук, доцент института психологии и образования Казанского федерального университета Рамиль Гарифуллин.

«Бывает бессознательная антипатия в адрес ученика. Такие учителя троллят ребенка, не могут справиться со своими эмоциональными отношениями к школьнику. Учитель может быть утомлен, раздражен, у него может быть эмоциональное выгорание, он срывается на ребенке, такое всегда было. Еще одна причина – он может это сделать в качестве педагогического (и не эффективного) хода, чтобы повлиять на ученика, проучить его. У учителя может быть конфликт с родителями, и он затягивает в него ребенка, получается такой треугольник. Часто начинаются претензии в адрес родителей со стороны педагога, и тот начинает негативно относиться к ученику, родителям остается только уходить из школы», – сказал газете ВЗГЛЯД Гарифуллин.

Кроме того психолог отметил низкий социальный интеллект некоторых учителей – неумение эффективно вести себя в обществе, неспособность к эмпатии. Можно сказать, что учителя заняты отчетами, они находятся под коммерческим давлением, поскольку школа нацелена на подготовку ребенка к поступлению в вуз.

«Честь учителя сейчас подорвана, потому что в школу пришла коммерция, оценку учителю дают сами родители. Многие родители нелицеприятно отзываются об учителях при детях дома, авторитет учителя уже не тот. Уровень личностного развития сейчас упал. Мы дали крен на то, чтобы готовить учителей давать школьникам информацию. Учитель перестал быть педагогом. Он перестал воспитывать детей, перестал быть авторитетом», – считает эксперт.

Первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что свою негативную роль в увеличении случаев агрессивного поведения и учителей и учеников играет интернет и, в частности, социальные сети.

«Та бесконтрольность, которая творится у нас в социальных медиа, приводит к тому, что люди находятся в заведенном состоянии», – заявил газете ВЗГЛЯД Малькевич, отметив, что не только учителя могут давить на учеников, проявлять агрессию в их адрес, но и сами ученики часто выбирают слабого и атакуют его, снимая травлю на видео, и выкладывают это в Сеть.

«Учителя не имеют никакой подготовки в этой сфере. Мы много говорили, в рамках форума «Сообщество», что в школах нужно проводить уроки интернет-гигиены, медиаграмотности. Прежде всего. Это нужно для учителей: один из выступающих на форуме очень жестко заявил, что учителя в этом ничего не понимают, они теряют контроль и начинают срываться. Все неумолимо движется в тартарары, потому что ни власть. Ни контролирующие органы не пытаются поставить этому заслон», – отметил эксперт.

По словам Малькевича, хоть он и выступает против цензуры в американских соцсетях, в российском обществе назрела необходимость заимствовать ряд методик для сохранности своей информационной картины через мониторинг и контроль за контентом, прежде всего, социальных сетей.

«СМИ у нас тоже грешат желанием посмаковать подобные новости, что приводит если не к героизации, то к промоушену и пиару. У нас дети превратились в социальных животных. Они живут в сетях, для них важно число репостов, лайков, друзей. Оказывается, что один из самых простых путей такой популярности – опубликовать нечто шокирующее. По этому пути они и идут», – подытожил член Общественной палаты России.