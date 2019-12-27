Трамп начал подыскивать замену Помпео

Президент США Дональд Трамп присматривает кандидата на должность госсекретаря вместо нынешнего главы американского внешнеполитического ведомства Майкла Помпео, пишет The Washington Post.

По информации издания, замена может потребоваться, если Помпео решит оставить свой пост ради участия в выборах в Сенат от штата Канзас, передает ТАСС.

Слухи о том, что Помпео в следующем году может баллотироваться в Сенат ходят в Вашингтоне уже давно. Сам Помпео это отрицал, однако, как пишет Washington Post, в в окружении госсекретаря утверждают, что окончательное решение по этому вопросу он не принял, а время у него еще есть: регистрация кандидатов завершится только в июне следующего года.

Издание добавляет, что неопределенность заставила ряд вашингтонских чиновников начать присматриваться к креслу госсекретаря. Трамп, добавляет издание, доволен работой Помпео, но не зная, какое решение в итоге тот примет решение, президент США в беседах с законодателями начал перебирать имена потенциальных кандидатов на должность главы Госдепартамента.

Ранее сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о возможной отставке Помпео, отмечал, что «большого следа» действующий госсекретарь США после своего ухода не оставит.