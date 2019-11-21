Пушков оценил сообщения о предстоящей отставке Помпео

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения о скором уходе Майка Помпео с поста госсекретаря США.

«Сообщают о близком уходе Помпео с поста госсекретаря – он готовится стать сенатором от Канзаса. Причины – начало импичмента, скандалы вокруг Украины, Сирии и т.п., критика со стороны [президента США Дональда] Трампа, атаки демократов на ряд шагов администрации. Если уйдет, большого следа он не оставит», – написал Пушков в Twitter.

Накануне журнал Time со ссылкой на источники в Республиканской партии США сообщил, что Помпео намерен покинуть администрацию Трампа и стать сенатором. Издание отмечало, что время отставки теперь может зависеть от того, насколько ему удастся сделать процесс увольнения плавным.

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