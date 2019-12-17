ЕС признал завершенным создание оператора газотранспортной сети Украины

Секретариат энергетического сообщества Евросоюза признал завершенным создание украинского независимого оператора газотранспортной сети.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве эти предложения сочли «неприемлемыми».

Президент России Владимир Путин предупреждал, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Глава государства подчеркивал, что Россия готова существенно снизить цену на газ для Украины в случае перехода на прямые поставки голубого топлива, а не так называемые реверсные, существующие только на бумаге.