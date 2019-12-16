Названа причина смерти основателя «Белых касок»

Один из основателей «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье погиб в результате травм, полученных при падении с высоты, сообщает BBC со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, тело Ле Мезюрье было найдено под окнами его дома в Стамбуле, по версии полиции, он упал с балкона. По словам его жены, Ле Мезюрье некоторое время принимал антидепрессанты.

Однако президент Сирии Башар Асад выразил мнение, что Ле Мезюрье был убит западными спецслужбами во главе с ЦРУ.

В МИД России ответили на подозрения британских СМИ о причастности Москвы к гибели основателя «Белых касок».