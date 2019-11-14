Асад усомнился в самоубийстве основателя «Белых касок»

Основатель организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье был убит западными спецслужбами во главе с ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад.

«Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе – это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы – ЦРУ. Вот она правда», – заявил Асад в ответ на вопрос, считает ли он западные спецслужбы ответственными за убийство Ле Мезюрье.

По словам Асада, «подразделения ЦРУ» работают в подчинении одного хозяина, в координации друг с другом. «Возможно, поэтому, и это очень вероятно, что турецкие спецслужбы выполнили эту работу по указанию иностранных спецслужб. Я повторюсь, это предположение, но это обычное взаимодействие между западными спецслужбами или теми, кто на них работает», – заявил сирийский президент, передает РИА «Новости».

Асад считает, что гибель Мезюрье связана с тем, что он был в курсе важных тайн, как и ликвидированный США главарь террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакр аль-Багдади.

«Чтобы не говорить об этом происшествии отдельно, лучше рассмотрим его в комплексе с похожими событиями. Американский миллиардер Джеффри Эпштейн был убит несколько недель назад. Они сказали, что он покончил с собой в тюрьме, а он был убит, потому что знал много очень важных секретов, связанных с важными персонами в британском и американском режимах и возможно в других странах», – заявил Асад.

Он также выразил мнение, что «Белые каски», естественно, – часть «Аль-Каиды» (запрещенна в России). «Я полагаю, что эти люди, а также ликвидированные ранее бен Ладен и аль-Багдади – все они были убиты в первую очередь из-за того, что знали важные секреты. Они стали обузой после того, как исполнили свои роли. После того, как они сыграли свою роль, появилась острая необходимость от них избавиться», – заявил Асад.

По его словам, невозможно поверить в естественную смерть или самоубийство перечисленных им лиц, они были убиты, «чтобы вместе с ними умерла правда».

«Почему убиты аль-Багдади и Бен Ладен? Возможно, потому что если бы они остались живы, то сказали бы правду при определенных обстоятельствах. Возможно, основатель «Белых касок» усердно работал над книгой со своими мемуарами и о своей жизни, а это недопустимо. Это предположения, но очень серьезные предположения. Так как другие версии для меня не убедительны сейчас», – заявил сирийский президент.

Напомним, тело Ле Мезюрье было обнаружено в Стамбуле в понедельник. Предположительно, он погиб, упав с балкона. Позже в МИД России заметили, что следствие по делу о гибели сооснователя «Белых касок» еще не началось, а британские СМИ уже начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, по ее данным, Ле Мезюрье в прошлом работал на британскую разведку МИ-6. Однако постпред Великобритании при ООН Карен Пирс опроверг эти сообщения.