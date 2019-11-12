МИД отреагировал на «российский след» в гибели сооснователя «Белых касок»

Следствие по делу о гибели сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье еще даже не началось, а британские СМИ уже начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы, возмутились в МИД.

После того, как Ле Мезюрье нашли мертвым в саду его дома в Стамбуле, его персона оказалась в центре внимания британских СМИ. Так, газета Independent опубликовала статью «Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь «Белых касок» найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России». Поводом для обвинений послужили заявления официального представителя МИД Марии Захаровой, «разоблачающие деятельность британского разведчика». Также издание обратило внимание на сообщения на сайте МИД, в которых говорится о «вкладе Ле Мезюрье в беспринципные злодеяния «Белых касок».

«Если следовать логике британских медиа, то убийство Ле Мезюрье должно было произойти еще в апреле 2017 года – именно тогда был дан первый официальный комментарий МИД о его ведомственной принадлежности и причастности к «Белым каскам», – передает РИА «Новости» сообщение МИД России.

Там сыронизировали, что второй «упущенный шанс» для британских СМИ – заявление замминистра иностранных дел Олега Сыромолотова от 16 марта 2019 года.

В российском дипведомстве отметили также, что британские СМИ на волне горячих новостей вбрасывают эмоциональные обвинения, а после выяснения непричастности России тут же переключаются на другие сюжеты.

В МИД напомнили, что аналогичный сценарий использовался западными СМИ при освещении инцидента со смертью Литвиненко, Березовского и Скрипаля.

Ранее стало известно, что тело Ле Мезюрье было обнаружено в Стамбуле. Предполагается, что он упал с балкона.

Напомним, в понедельник источник, близкий к расследованию гибели Джеймса Ле Мезюрье заявил, что следов посторонних лиц в момент смерти организатора «Белых касок» в Стамбуле не обнаружено.