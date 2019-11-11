Следователи не нашли следов посторонних в момент смерти организатора «Белых касок»

Следов посторонних лиц в момент смерти организатора «Белых касок» в Стамбуле не обнаружено, заявил источник, близкий к расследованию гибели Джеймса Ле Мезюрье.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что тело Ле Мезюрье было обнаружено в Стамбуле. Предполагается, что он упал с балкона.

Ле Мезюрье – бывший офицер британской разведки Ми-6.