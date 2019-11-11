Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.

Об этом же в своем Twitter также пишет журналист египетского агентства MENA Левент Кемаль.

Представители «Белых касок» также подтверждают смерть Ле Мезюрье, сообщил в Twitter корреспондент Израильской корпорации телерадиовещания Амихай Стейн.

По данным газеты Sozcu, тело Мезюрье было обнаружено около 5.30 утра в понедельник соседями в саду дома, где он проживал. Прибывшая полиция установила место проживания Мезюрье и позвонила в дверь его квартиры. Открыла жена, которая была шокирована словами полицейских о смерти мужа.

«Мы не спали до 4.00. Потом я легла. Я не знал, что он спрыгнул», – заявила она.

Женщина также сообщила, что перед смертью Мезюрье некоторое время принимал антидепрессанты. По предварительной версии полиции, он мог выйти на балкон и упасть с него, передает РИА «Новости».

Напомним, Ле Мезюрье является бывшим офицером британской разведки Ми-6.

Организация «Белые каски», получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.