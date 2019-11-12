Британия ответила на обвинения России в адрес основателя «Белых касок»

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс утверждает, что заявление МИД России о работе основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье на британскую разведу не соответствуют действительности.

«Хочу воспользоваться возможностью публично заявить, что все российские обвинения в том, что он был шпионом, звучавшие со стороны МИД, абсолютно не соответствуют действительности», – передает ее слова ТАСС.

Пирс добавила, что пока не ясны причины смерти Ле Мезюрье.

«Я надеюсь, что турецкие власти смогут провести тщательное расследование, и уверена, что британская сторона выразит желание оказать им любое содействие, которое может понадобиться», – отметила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, по ее данным, Ле Мезюрье в прошлом работал на британскую разведку Ми-6. Об этом она говорила незадолго до его гибели.

В МИД России во вторник заметили, что следствие по делу о гибели сооснователя «Белых касок» еще не началось, а британские СМИ уже начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.

Тело Ле Мезюрье было обнаружено в Стамбуле в понедельник. Предположительно, он погиб, упав с балкона.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о его гибели.