МИД ответил на сообщения о причастности России к гибели главы «Белых касок»

МИД России отреагировал на сообщения ведущих англосаксонских СМИ о смерти одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье. СМИ утверждают, что «его устранение выгодно прежде всего России».

В МИД отметили, что вместе с обвинениями в адрес России звучат также «голоса отдельных аналитиков», которые допускают, что за смертью Ле Мезюрье могут стоять спецслужбы западных стран, сообщается на сайте ведомства.

Там напомнили, что весной 2018 года в Гааге в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) представителям СМИ были продемонстрированы свидетельства против «Белых касок». «Однако ведущие западные СМИ предпочли либо проигнорировать это мероприятие, либо дискредитировать его в глазах своей аудитории», – отметили в МИД.

«Россия, наравне с правительством Сирии, как никто другой была заинтересована в том, чтобы Дж. Ле Мезюрье как можно дольше оставался в добром здравии и был в состоянии раскрыть правду о деятельности «Белых касок». Он мог представить на суд мировой общественности неопровержимые доказательства провокационных действий «Белых касок». Однако кураторов белокасочников такой сценарий, по-видимому, не устраивал. Дж. Ле Мезюрье, выработавший свой потенциал и отлично знавший всю «подноготную» «Белых касок», был ликвидирован», – заявили в ведомстве.

В МИД попытки западных СМИ в деле Ле Мезюрье «перевести стрелки» на Россию назвали «очередным политическим заказом тех, кто продолжает сотрудничество с террористами».

«Но как показывает история с «Аль-Каидой» подобные интриги добром не заканчиваются и «выходят боком», главным образом, для их основного зачинщика», – заключили там.

Напомним, тело Ле Мезюрье было обнаружено в Стамбуле в понедельник. Предположительно, он погиб, упав с балкона. Позже в МИД России заметили, что следствие по делу о гибели сооснователя «Белых касок» еще не началось, а британские СМИ уже начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.