Instagram приготовился отключить лайки пользователям в США

Социальная сеть Instagram, специализирующаяся на обмене фотографиями и видеозаписями, протестирует на пользователях в Соединенных Штатах функцию, которая скрывает количество лайков под публикациями.

По словам гендиректора компании Адама Моссери, пользователи не смогут увидеть лайки под публикациями других людей, пишет Wired.

Тестирование планируется запустить через неделю. Отмечается, что лайки будут отключены для многих, но не всех пользователей Instagram.

Моссери пояснил, что таким образом компания стремится убрать из соцсети «соревновательный элемент» и сделать акцент на коммуникацию между пользователями.

Летом Instagram скрывал лайки под постами пользователей из семи стран: Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии.

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