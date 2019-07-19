Instagram собрался спрятать лайки от пользователей

Instagram скрыл лайки под постами пользователей из семи стран: Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии.

Социальная сеть запустила функцию в тестовом режиме. Так, пользователи по-прежнему могут видеть полученные лайки, но они будут скрыты для остальных пользователей, сообщила пресс-служба Instagram на странице в Twitter.

«Мы хотим, чтобы ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают», – говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточняют, как долго продлится тестовый период, и будет ли эта функция распространена на другие страны.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



Australia

Brazil

Canada

Ireland

Italy

Japan

New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka — Instagram (@instagram) 17 июля 2019 г.

Ранее Instagram объявил, что начинает борьбу с оскорбительными комментариями к постам своих пользователей. Теперь нейросеть будет сама находить подобные сообщения и предлагать автору удалить или смягчить их.