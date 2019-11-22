Пытавшегося избавиться от расчлененного трупа мужчину задержал участковый

В поселке Бачатский кузбасского города Белово участковый полицейский задержал мужчину, который пытался выкинуть в мусорный контейнер части женского тела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В МВД сообщили, что «в поселке Бачатский в мусорном контейнере обнаружены части тела человека, по указанному адресу прибыл участковый, который до приезда следственно-оперативной группы обеспечивал охрану места происшествия», передает ТАСС.

Через некоторое время он «заметил пьяного мужчину, который нес к контейнеру сверток, полицейский остановил его и обнаружил в свертке еще одну часть тела».

Подозреваемого задержали.

В сообщении на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) указывается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Установлено, что останки принадлежат 43-летней женщине.

«По версии следствия, потерпевшая со своим знакомым распивала спиртные напитки в течение нескольких дней. Предположительно, между ними произошла ссора, мужчина ударил женщину по голове, от полученной травмы она умерла. Злоумышленник решил избавиться от тела, и чтобы сделать это незаметно, расчленил его на части», – говорится в сообщении.

Со следствием подозреваемый не сотрудничает. В ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, российского историка Олега Соколова подозревают в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Ученый признался в совершении преступления и согласился с арестом. Отметим, что после убийства историк, расчленил тело жертвы и попытался выкинуть останки в реку; при этом он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мотивом преступления назвал ссору, в ходе которой они оба потеряли контроль, а девушка «превратилась в чудовище».