Соратники Порошенко обвинили Зеленского во внешнеполитических провалах Украины

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский проявляет пассивность в международных вопросах, делая слишком мало антироссийских выпадов, в результате чего страна вскоре останется без транзита газа.

Гончаренко напомнил, что в среду Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2» на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Таким образом, было устранено последнее препятствие для реализации проекта, передает РИА «Новости».

Также Гончаренко возмутился пассивности Зеленского в международных отношениях с Венгрией и Чехией, премьер и президент которых, по его мнению, симпатизируют России.

«На этой неделе мы имеем несколько очень серьезных провалов во внешней политике», – заявил депутат.

Напомним, в среду Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Президент России Владимир Путин приветствовал решение Копенгагена. Зеленский объяснил решение Дании усилением России и ослаблением Европы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД